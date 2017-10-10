Пассажир бизнес-класса устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Москвы в Нью-Йорк. Он ударил по лицу стюардессу и устроил драку с другим пассажиром. Попутчики скандалиста его связали и передали ФБР.

По словам сотрудников "Аэрофлота", мужчина был неадекватен весь полет и сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела. Бортпроводница, которая сегодня прилетела в Москву, собирается написать заявление в полицию, сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов радиостанции "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир устроил дебош на борту самолёта, следовавшего по маршруту "Анталья — Уфа".