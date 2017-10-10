Футбольный фанат скончался на матче Украина – Хорватия в Киеве

Трагический инцидент случился на трибунах киевского стадиона "Олимпийский" во время футбольного матча сборных Украины и Хорватии. Команды играли за право выйти в стыковые встречи к чемпионату мира-2018.

Во время матча квалификации чемпионата мира по футболу Украина — Хорватия умер болельщик. Умершему мужчине было около сорока лет. Причины его смерти пока неизвестны. Предположительно, это был сердечный приступ.