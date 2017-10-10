Убийцу дочери экс-директора ЧТЗ будут судить еще и за мошенничество

24-летний Николай Ефименко не только пытался пустить следствие по ложному пути. Он снял видеокамеру и выбросил ее, что квалифицируется по статьям за мошенничество и уничтожение чужого имущества. Кроме того, он обманывал покупателей.

Напомним, что 5 декабря прошлого года дочь бывшего директора ЧТЗ пришла в салон сантехники, чтобы забрать свою покупку – душевую кабину. По версии следствия, продавец зарезал покупательницу, а потом нанес себе несколько ударов ножом.

Он утверждал, что в магазин зашли двое неизвестных, которые напали на него и женщину, однако следствие располагает доказательствами его вины. После этого он скрыл следы преступления – снял видеокамеру и выбросил ее.

Отметим, что во время расследования вскрылись случаи обмана покупателей этим продавцом на общую сумму не менее 300 тысяч рублей. Сейчас расследование данного дела завершается. Вчера, 9 октября, Ефименко было предъявлено обвинение.