Видео, как пассажир рейса Анталья — Уфа устроил дебош в самолете

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолёта, следовавшего по маршруту Анталья — Уфа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Во время полета 5 октября пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться, а потом набросился с кулаками на свою 26-летнюю подругу.

Утихомирить буяна смогли бортпроводники, которые скрутили его совместно с пассажирами. Один из очевидцев снял на видео учиненный буяном погром.

Как только самолет приземлился, скандалиста препроводили в отделение. Нарушителю выписали штраф в 1 тысячу рублей за появление в общественном месте в состоянии опьянения.