Видео, как пассажир рейса Анталья — Уфа устроил дебош в самолете
9 октября 2017, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолёта, следовавшего по маршруту Анталья — Уфа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
Во время полета 5 октября пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться, а потом набросился с кулаками на свою 26-летнюю подругу.
Утихомирить буяна смогли бортпроводники, которые скрутили его совместно с пассажирами. Один из очевидцев снял на видео учиненный буяном погром.
Как только самолет приземлился, скандалиста препроводили в отделение. Нарушителю выписали штраф в 1 тысячу рублей за появление в общественном месте в состоянии опьянения.