Пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушен

В Ростове-на-Дону специалистам удалось ликвидировать мощный пожар на рынке "Восточный".

Данную информацию в понедельник, 9 октября, предоставили в Главном управлении МЧС по Ростовской области. Как передает ТАСС, пожарные смогли "отвоевать" у пламени большую часть рынка и не допустили перехода огня на жилые дома.

Напомним, что пожар вспыхнул накануне в двухэтажном торговом павильоне. В 01.54 по московскому времени пожарные объявили о локализации возгорания на площади 6 тысяч квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.