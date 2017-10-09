Автобус, попавший в ДТП под Владимиром, нельзя было использовать для перевозок

Сегодня стало известно, что автобус, попавший под поезд во Владимирской области, нельзя было использовать для перевозки пассажиров.

Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, отметив, что машина не была пригодна для транспортировки людей по своим техническим характеристикам, передает РИА "Новости".

Напомним, в ночь на минувшую пятницу на железнодорожном переезде под Владимиром столкнулись автобус и поезд. В результате аварии погибли семнадцать человек, в частности двое детей. В настоящий момент в больницах остаются два взрослых человека и один ребенок. В общей сложности в салоне транспортного средства находились 58 человек.