Автобус, попавший в ДТП под Владимиром, нельзя было использовать для перевозок
9 октября 2017, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что автобус, попавший под поезд во Владимирской области, нельзя было использовать для перевозки пассажиров.
Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, отметив, что машина не была пригодна для транспортировки людей по своим техническим характеристикам, передает РИА "Новости".
Напомним, в ночь на минувшую пятницу на железнодорожном переезде под Владимиром столкнулись автобус и поезд. В результате аварии погибли семнадцать человек, в частности двое детей. В настоящий момент в больницах остаются два взрослых человека и один ребенок. В общей сложности в салоне транспортного средства находились 58 человек.