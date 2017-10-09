В торговом центре "Синдика" неподалеку от московского района Строгино после пожара имеется угроза обрушения конструкций.

О возможности обвала конструкций в понедельник, 9 октября, сообщил представитель регионального главка МЧС России, который отметил, что в настоящий момент специалисты работают не только снаружи здания, но также и на автолестницах, передает РИА "Новости".

Напомним, ТЦ "Синдика" загорелся накануне днем. Площадь пожара достигала 55 тысяч квадратных метров. Сегодня утром появились сообщения о ликвидации открытого горения.