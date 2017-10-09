На территории клиники в Москве нашли останки человека полувековой давности

На территории филиала Боткинской больницы в центре Москвы были обнаружены останки человека.

Страшная находка была сделана во время проведения земляных работ в Мамоновском переулке у дома номер 7. Как сообщает в понедельник, 9 октября, ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, скелет был закопан на глубине не менее метра.

Предполагается, что останки пролежали в земле примерно 50 лет. В настоящий момент эксперты готовятся к проведению генетической экспертизы.