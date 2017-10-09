Открытое горение в торговом центре "Синдика", расположенном в Подмосковье, удалось ликвидировать сотрудникам пожарной охраны.

Данную информацию предоставили на официальном сайте МЧС России, где также отметили, что пламя было потушено в 7.03 по московскому времени. Уточняется также, что дальнейшая информация о происшествии в настоящий момент уточняется.

Напомним, пожар в ТЦ "Синдика" вспыхнул накануне днем. Пламя охватило площадь около 55 тысяч квадратных метров, вследствие чего часть здания обрушилась. К тушению было решено привлечь авиацию. Возгорание было локализовано в 22.56 по Москве.