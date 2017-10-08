Пожар в воскресенье вечером произошел в торговом павильоне в районе рынка "Восточный" в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Лелюшенко 19/4. Площадь пожара 600 квадратных метров.

По данным ростовского управления МЧС РФ, пожарные работают по третьему рангу. На месте работают 68 человек, 21 единица техники. О пострадавших информации нет.

В Москве крупный пожар на строительном рынке "Синдика" в районе Строгино начался в воскресенье днем. Пожарные будут заниматься ликвидацией пожара до утра. В результате пожара пострадали несколько человек.

Один молодой человек - москвич - рассказал, что только сегодня купил автомобиль, и он сгорел у него на парковке.