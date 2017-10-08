Эксперты МЧС и специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию с загрязнением воздуха в столичном районе Строгино и ближайшем Подмосковье из-за пожара, случившегося в воскресенье в строительном рынке "Синдика".

На рынке горели строительные материалы и лакокрасочные изделия. Черные клубы дыма виднелись за несколько километров от места происшествия.

Зампреда правительства Московской области Дмитрий Пестов сообщил, что в районе пожара не зафиксировано превышения допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере сейчас не отмечается, - сообщает РИА Новости.

Ранее МЧС призывало граждан не находиться на открытом воздухе из-за сильного пожара.

Пожар ликвидируют только к утру понедельника.