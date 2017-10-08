Молодой человек купил себе на 18-летие автомобиль, но лишился машины при пожаре на строительном рынке "Синдика". Парень купил себе на совершеннолетие первую в жизни машину, поехал в торговый комплекс, расположенный в районе 65-километра МКАД, купить коврик.

Когда он находился в торговых рядах, объявили эвакуацию. Машина осталась на парковке. "Я только сегодня купил автомобиль, это моя первая машина. Решил сделать себе подарок на 18-летие. Заехал в ТЦ, чтобы купить коврик для машины. Вдруг объявили эвакуацию, мне пришлось выйти из здания, и забрать машину с парковки мне не позволили", - цитирует пострадавшего свидетеля пожара ТАСС.

По словам молодого человека, документы на автомобиль остались в сгоревшей на парковке машине. Он знает, что страховка на автомобиль не покрывает такие случаи.

По некоторым данным, несколько машин взорвались на парковке во время пожара в ТК "Синдика".