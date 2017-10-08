В Москве в воскресенье эвакуировали четыре торговых центра после анонимных сообщений об угрозе взрыва. По данным источника в экстренных службах столицы, сначала поступили три анонимных сообщения об угрозах взрыва и позже еще одного.

Эвакуировали посетителей торгово-делового центра «Тульский», Митинского радиорынка и торгово-развлекательного центра «Гудзон» на Каширском шоссе. Из ТРК «Гудзон» были эвакуированы более тысячи человек.

Позднее стало известно, что после сообщения о «минировании» также проверяется торговый центр «Дубровка», - сообщает ТАСС. На месте работают кинологи со служебными собаками.

Волна анонимных сообщений об угрозе взрыва началась в разных российских городах 11 сентября.