Сотрудники МЧС начали локализацию пожара на строительном рынке "Синдика" в районе 65-километра МКАД. Площадь пожара ранее увеличилась до 55 тысяч квадратных метров. Начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что площадь пожара больше не увеличивается.

По его словам, подъемные механизмы приступили к работе, начинают локализацию очага пожара. В очаге пожара находятся строительные материалы и лакокрасочные изделия.

Пожар на строительном рынке "Синдика" вспыхнул в воскресенье днем, спасатели предполагают локализовать его к раненному утру понедельника, примерно к 3-4 часам.

Подмосковный Минздрав сообщил о двоих пострадавших. В тушении пожара принимают участие три вертолета Ка-32.