МЧС сообщает новости о пожаре на строительном рынке "Синдика". По данным источника в спасательном ведомстве, общая площадь пожара на ТЦ "Синдика" увеличилась до 55 тысяч квадратных метров.

Спасатели эвакуировли три тысячи человек. "Пожар очагами 55 тысяч квадратных метров. Эвакуированы три тысячи человек", — цитирует РИА Новости информацию представителя Центрального регионального центра МЧС РФ.

По данным МЧС, по прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что открытого горения нет, густой дым в месте расположения парковки автотранспорта.

Дым виден на расстоянии нескольких километров. Пламя добралось до кровли здания. На подземной парковке взорвалось несколько автомобилей.

На месте пожара работает оперативная группа Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона и пожарно-спасательные формирования. С 17.20 начались сбросы воды вертолёт Ка-32 МЧС России. Для взятия проб воздуха на ПДК к месту пожара выехала химическая лаборатория ПСО-26.

"Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Воздержитесь от посещения ТЦ. Уступайте дорогу спецтранспорту, выбирайте другие пути объезда", - призывают спасатели.