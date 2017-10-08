Из-за пожара на строительном рынке "Синдика" на подземной парковке взорвались несколько автомобилей. О взрывах сообщили очевидцы. "Под действием высоких температур произошёл взрыв нескольких машин на подземной парковке торгового центра "Синдика".

Парковка вся охвачена огнём", — сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Строительный рынок, который находится в ближайшем Подмосковье на 65 километре МКАД напротив столичного района Строгино, загорелся в воскресенье около 15 часов.

Возгорание произошло в цокольном этаже здания рынка, на складе. По словам очевидцев, пламя добралось до кровли. Люди сообщают "Аргументам недели", что черные клубы дыма от горящего здания видны за несколько километров.

Спасатели призывают выбирать пути объезда, не мешать работе спецтехники.