Площадь пожара на строительном рынке "Синдика" увеличилась до трех тысяч квадратных метров. Пожар начался примерно в 15 часов на складе, на цокольном этаже строительного центра, - сообщают спасатели. По данным МЧС, информации о погибших и пострадавших не поступало.

МЧС разослало предупреждение о пожаре и призвало автоввладельцев выбирать пути объезда.

Строительный рынок "Синдика" находится в Одинцовском районе Подмосковье, на 65-м километре МКАД, напротив столичного района "Строгино".

Очевидцы в соцсетях выкладывают фото и видеозаписи пожара. По словам очевидцев, пожар охватил кровлю.

"8.10.2017 в 15.08 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, деревня Раздоры.

По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что открытого горения нет, густой дым в месте расположения парковки автотраспорта.

На место убыли: оперативная группа Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона и пожарно-спасательные формирования.

Дальнейшая информация уточняется.

Привлекаемые силы и средства: 79 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС 45 человек, 13 единиц техники.

Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Воздержитесь от посещения ТЦ. Уступайте дорогу спецтранспорту, выбирайте другие пути объезда", - сообщили подмосковные спасатели.