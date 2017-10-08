Пожар в воскресенье днем произошел на территории строительного рынка "Синдика". ТЦ "Синдика" находится в районе 65 км Московской кольцевой автодороги, в Московской области в Одинцовском районе.



МЧС разослало предупреждения. Водителей призывают выбирать пути объезда и уступать дорогу спецтранспорту.

Пользователи соцсетей-очевидцы происшествия выкладывают видео и фотографиями пожара, охватившего рынок. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти возможных. По данным спасателей, возгорание произошло на цокольном этаже в подземной парковке строительного рынка. В готовность к тушению пламени приведены два вертолета Ка-32.

Клубы дыма виднеются издалека. По словам очевидцев, загорелась уже кровля.

(Автор видео Дмитрий Орищенко)