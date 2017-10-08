Самолет потерпел крушение на Ставрополье
8 октября 2017, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в воскресенье, 8 октября, на Ставрополье потерпел крушение легкомоторный самолет.
Согласно последней информации регионального ГУМЧС, происшествие случилось около 15.55 по московскому времени. Данные о том, что воздушное судно разбилось в районе поселка Пятигорский поступило от диспетчера ЕДДС Предгорного района, передает РИА "Новости".
На место аварии выехали оперативные службы. Никаких деталей случившегося пока не поступало.