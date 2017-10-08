Самолет потерпел крушение на Ставрополье

Днем в воскресенье, 8 октября, на Ставрополье потерпел крушение легкомоторный самолет.

Согласно последней информации регионального ГУМЧС, происшествие случилось около 15.55 по московскому времени. Данные о том, что воздушное судно разбилось в районе поселка Пятигорский поступило от диспетчера ЕДДС Предгорного района, передает РИА "Новости".

На место аварии выехали оперативные службы. Никаких деталей случившегося пока не поступало.