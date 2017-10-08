В субботу в Петербурге проверили все станции метро после сообщений о бомбах

В минувшую субботу, 7 октября, в Санкт-Петербурге проверили все станции метро после анонимных сообщений о заложенных бомбах.

Неизвестный позвонил накануне в дежурную службу подземки Северной столицы и сообщил, что "ближайшие" станции метро будут в скором времени взорваны. Как уточняет "Фонтанка", злоумышленник упомянул в своем заявлении день рождения президента России Владимира Путина, который состоялся в субботу.

Проверку было решено провести на всех станциях метрополитена, однако специалисты не обнаружили ничего опасного или подозрительного.