Неопознанным остается тело одного из погибших в ДТП под Владимиром

Тело одного из семнадцати погибших в ходе дорожно-транспортного происшествия под Владимиром до сих пор не удалось опознать.

Об этом сегодня сообщил вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков, который отметил, что тело в настоящий момент находится во Владимире. В скором времени будут проводиться дальнейшие мероприятия по опознанию мужчины. Как уточняет ТАСС, предполагается, что он являлся уроженцем Узбекистана.

Накануне на родину самолетом доставили 36 человек, выживших в аварии, а также тела пятнадцати погибших. Останки водителя, гражданина Казахстана, пока было решено не отправлять в республику.