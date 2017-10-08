В стену дома в центре Москве врезался пьяный автомобилист, пятеро пострадавших

В центре Москвы в стену дома врезался автомобилист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что ДТП произошло утром в субботу, 7 октября, когда 20-летний водитель Kia Rio не справился с управлением. Как уточняет ТАСС, автомобиль врезался в стену дома 25 на улице Средняя Переяславская.

Автомобилист и четверо его пассажиров были экстренно госпитализированы, у них диагностировали травмы различной степени тяжести. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.