Автобус с 44 пассажирами перевернулся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае перевернулся рейсовый автобус, в салоне которого находились 44 пассажира. Деталями этого ДТП поделилась пресс-служба регионального УМВД.

В сообщении ведомства говорится, что инцидент произошел в воскресенье около семи утра по местному времени. В результате травмы получил один человек – 70-летняя женщина. Она была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне «Аргументы недели» писали, что Турции перевернулся микроавтобус, в котором ехали туристы. В ДТП погибли 3 человека, еще 10 пострадали. Как рассказали в генконсульстве РФ, российских граждан в салоне транспортного средства не было.