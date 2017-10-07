Стало известно число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Лондоне

В результате ДТП в центре Лондона пострадали 11 человек, девять из них доставлены в больницы, сообщается в твиттере службы скорой помощи британской столицы.

«Мы оказали помощь 11 пострадавшим, у них преимущественно травмы головы и ног, при этом девять из пострадавших госпитализировали в больницы», — говорится в заявлении.

ЧП на западе Лондона, при котором пострадали 11 человек, не было терактом, это дорожно-транспортное происшествие, заявила полиция.

Автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от Гайд-парка в Лондоне, за зданием Музея истории британской столицы. Водитель автомобиля был задержан прохожими, которые сразу же набросились на машину, вытащили его из салона и прижали к земле. Следователи устанавливают его мотивы.