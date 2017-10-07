В турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами, кадры с места трагедии
7 октября 2017, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
7 октября на дороге в турецкой Анталье перевернулся пассажирский микроавтобус. ДТП случилось в районе города Манагавт. Погибли три человека, десять пассажиров травмированы, среди них есть ребенок.
Всех пассажиров, которые получили травму, госпитализировали. Один из потерпевших сейчас находится в тяжелом состоянии.
Местные СМИ утверждают, что причиной аварии стала мокрая дорога после дождя, водитель не справился с управлением.
Российских граждан не было в перевернувшемся туристическом автобусе. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. В нем ехали только граждане Германии.