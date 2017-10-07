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В турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами, кадры с места трагедии

7 октября 2017, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

В турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами, кадры с места трагедии
Birhaberoku

7 октября на дороге в турецкой Анталье перевернулся пассажирский микроавтобус. ДТП случилось в районе города Манагавт. Погибли три человека, десять пассажиров травмированы, среди них есть ребенок.

Всех пассажиров, которые получили травму, госпитализировали. Один из потерпевших сейчас находится в тяжелом состоянии.

Местные СМИ утверждают, что причиной аварии стала мокрая дорога после дождя, водитель не справился с управлением.

Российских граждан не было в перевернувшемся туристическом автобусе. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье. В нем ехали только граждане Германии.

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