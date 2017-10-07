Вице-премьер Киргизии погиб в автомобильной аварии

В Киргизии в автомобильной аварии погиб заместитель главы правительства страны Темир Джумакадыров.

ДТП с участием внедорожника, в котором ехал Джумакадыров, произошло в пригороде Бишкека. Легковушка столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ. Смертельные травмы в результате случившегося получили, помимо вице-премьера, его помощник и водитель. Мужчина, управлявший грузовиком, был доставлен в больницу.

Обстоятельства инцидента будут установлены в ходе расследования. В МВД Киргизии сообщили, что по факту аварии возбудят уголовное дело, передает ТАСС.

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