Несколько человек погибли в ДТП с участием автобуса под Коломной. По предварительных данным, погибли шесть человек. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Минздрав Подмосковья ранее подтверждал смерть пяти человек.

Всего в автобусе "МАН", который перевернулся днем в районе деревни Лукерьино недалеко от Коломны, находилось 39 человек. Автобус направлялся из города Озеры в Москву.

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на Марьинском шоссе на повороте на деревню Лукерьино из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением.

Авария произошла примерно в три часа дня. На месте происшествия работают полиция, спасатели, бригады медиков.

Ранее сегодня 16 человек погибли в ДТП во Владимирской области.