В Коломенском районе Подмосковья перевернулся автобус с пассажирами
6 октября 2017, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье в пятницу днем рейсовый автобус «МАН» перевернулся с пассажирами в Коломенском районе в районе деревни Лукерьино. В результате ДТП есть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели, медики.
По данным МЧС, сообщение о том, что рейсовый автобус «МАН», который направлялся из города Озеры в Москву, съехал на обочину и перевернулся на бок, поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 15.25. Привлекаемые силы и средства: 20 единиц техники, 60 человек, в том числе от МЧС: 5 единица техники, 16 человек.
В результате происшествия движение на участке автодороги не затруднено, возгорания и розлива топлива нет. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением транспортного средства.