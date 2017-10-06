Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуированы четыре торговых центра и МАИ

В Москве в пятницу из-за сообщений об угрозах взрыва была эвакуированы десятки объектов, в том числе олее 20 школ, детские сады, районные управы, Московский авиационный институт, торговые центры "Океания", "ИКЕА Теплый Стан", "Хорошо", "Мега Белая дача".

По данным полиции, эвакуация из-за сообщении о заложенных взрывных устройствах проводилась более чем в 60 зданиях столицы. Часть из "заминированных" объектов уже проверена, угроза взрыва не подтвердилась.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах началась 11 сентября. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Директор ФСБ РФ Александр Бортников вчера сообщил, что установлено четверо россиян, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в российских региона. Организаторы находятся сейчас за границей, но у них есть пособники в России.