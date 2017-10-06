В Санкт-Петербурге рабочий сорвался с высоты 11 этажа из-за неисправности троса

Накануне днем, 5 октября, в Санкт-Петербурге погиб рабочий, штукатуривший фасад дома.

Согласно последней информации, 28-летний гражданин Киргизии сорвался с большой высоты из-за внезапного обрыва троса. Происшествие случилось у дома 6/4 на Глухой Зелениной улице, когда мужчина находился в люльке на уровне 11-го этажа, передает сегодня АН «Оперативное прикрытие».

В настоящий момент по факту случившегося проводится тщательная проверка.