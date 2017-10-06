Житель Азова подозревается в краже украшений из ювелирных салонов на 20 млн руб.
6 октября 2017, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Житель города Азов Ростовской области подозревается в ограблениях ювелирных салонов.
Согласно последней информации, мужчина смог похитить драгоценности на сумму не менее 20 миллионов рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 6 октября, уточнила, что подозреваемый в общей сложности ограбил восемь магазинов, передает РИА "Новости".
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".