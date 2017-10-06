За полтора часа поступило более 30 сообщений об угрозах взрыва в Москве

В пятницу, 6 октября, всего за полтора часа поступило более тридцати сообщений о заложенных бомбах в разных зданиях в Москве.

Данную информацию сегодня предоставили в экстренных службах столицы. Каждый звонок, как уточняет источник, тщательно проверяется, передает ТАСС. Отмечается, что угроза взрыва якобы существует в нескольких детских садах, школах, а также управах.

Напомним, что с 11 сентября Россию накрыла мощная волна анонимных предупреждений о бомбах, заложенных в учебных заведениях, торговых центрах и административных зданиях.