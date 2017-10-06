В Петербурге у пенсионерки похитили картины на сумму около 18 млн рублей

В Санкт-Петербурге обокрали квартиру пожилой местной жительницы.

Согласно последней информации, происшествие случилось в доме, расположенном на Глухой Зелениной улице в Северной столице. Как сообщает "Росбалт", ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, кража была произведена накануне, 5 октября.

69-летняя пенсионерка отметила, что злоумышленник проник в ее жилище и похитил картины Василия Поленова и Константина Коровина. Ущерб оценивается в 18 миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.