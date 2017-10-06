Несовершеннолетняя челябинка, которая уехала путешествовать автостопом, нашлась

14-летняя жительница Челябинска уехала из дома автостопом еще 28 августа. Ее искали родственники и волонтеры поискового отряда «Легион Спас».

Объявление о поиске человека было разослано по всей России, так как было неясно, где может находиться путешественница. Девушку нашли живой и здоровой в другом регионе. Все это время она находилась там.

Где именно был обнаружена девушка и другие подробности исчезновения не уточняются. За ней уже выехали родственники.