Появились видеозаписи и фото с места ДТП в Покрове

Видеозаписи и фотографии с места автокатастрофы на железнодорожном переезде в Покрове Петушкинского района Владимирской области опубликованы в соцсетях. СКР уточнил, что на данный момент известно о 16 погибших. Среди жертв - один ребенок. 15 человек пострадали.

Пассажирский поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород протаранил сломавшийся и застрявший на железнодорожных путях автобус с казахстанскими номерами. В автобусе находились 57 человек. Два водителя - граждане Казахстана и пассажиры - граждане Узбекистана.

Министр транспорта РФ Максим Соколов обсудил аварию с главами РЖД, МЧС, губернатором Владимирской области и со своим коллегой в Казахстане.

Председатель Конгресса Ибрагим Худайбердиев отметил, что большинство пострадавших уже доставлены в Москву, - передает "Говорит Москва".

По факту гибели людей в ДТП с участием автобуса и поезда под Владимиром Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.







