В центре Москвы со склада похитили электротехнику на 4,5 млн рублей

В московском районе Якиманка со склада украли электротехнику на сумму около 4,5 миллиона рублей.

Данную информацию в пятницу, 6 октября, предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по столице. В полицию обратился представитель закрытого акционерного общества, который заявил, что неизвестный совершил кражу 436 электроприводов и скрылся с места преступления, передает АГН «Москва».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.