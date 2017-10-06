По факту гибели людей в ДТП под Владимиром возбуждено уголовное дело

В пятницу, 6 октября, по факту гибели людей в ДТП с участием автобуса и поезда под Владимиром Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.

В пресс-службе СК сегодня уточнили, что дело было заведено по признакам состава преступления, которое предусматривается в ч.3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц", передает ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что в результате аварии погибли более 18 человек – ряд СМИ сообщает о 19 жертвах, а некоторые издания говорят о 21. Среди пострадавших дети.