Количество жертв ДТП под Владимиром увеличилось

Количество погибших в ходе дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и поезда во Владимирской области увеличилось.

Об этом сообщила пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова, которая уточнила, что число жертв возросло до восемнадцати человек. Как отмечает РИА "Новости", данную информацию уже подтвердил глава департамента здравоохранения области Александр Кирюхин.

Ранее сообщалось о том, что в ходе столкновения автобуса, перевозившего жителей Узбекистана, с поездом погибли семнадцать человек. После аварии в больницы были доставлены пятеро пассажиров, среди которых дети.