В ДТП на 102 километре МКАД столкнулись три машины, погиб человек

На востоке Москвы два грузовых автомобиля и легковая машина в четверг, 5 октября, вечером столкнулись на внешней стороне 102 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). В результате ДТП один человек погиб, два человека пострадали.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и медики. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

В четверг еще днем в мегаполисе на дорогах начали образовываться пробки. Заторы появлялись из-за непогоды. Днем в столице шел дождь. В Москве, по данным Гидрометцентра России, к вечеру 5 октября выпало 13,5% месячной нормы осадков. По прогнозу синоптиков, сильные осадки возможны еще в течение двух дней - пятницы и субботы.

Уже второй день подряд пробки в Москве достигают девяти баллов. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", сегодня стоят практически все магистрали столицы.