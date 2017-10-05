В Нижегородской области в Кстовском районе в четверг в результате взрыва на предприятии "ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез" погибли несколько человек. По данным нижегородских СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах, погибли от двух до 15 человек.

Официальной информации о погибших пока нет. Ранее сообщалось о неизвестной судьбе 4 - 5 человек. Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня в 14:35. При проведении подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров произошло возгорание и взрыв. Взрыв услышали жители Кстова.

Сотрудников завода эвакуировали. Сейчас дороги к нефтебазе перекрыты. На месте происшествия работают спасатели. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 67 человек, 23 единицы техники. На помощь прибудут пожарные вертолеты из Владимира и Казани. Пожару присвоен 4-й уровень.