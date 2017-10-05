Прокуратура закрыла нелегальную авиашколу на Урале

В Свердловской области остановлена деятельность Ассоциации развития авиации «АвиаУРА», сообщает пресс-служба Уральской транспортно прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ассоциация «АвиаУРА» осуществляла услуги по подготовке пилотов легких самолетов, лицензии на это у авиашколы не было. Свердловский транспортный прокурор направил в Кировский районный суд иск о признании образовательной деятельности ассоциации незаконной и о ее запрете до получения сертификата. Требования удовлетворены в полном объеме.