В Кстовском районе Нижегородской области загорелся резервуар на территории "ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез".

О происшествии в четверг, 5 октября, сообщил представитель регионального главка МЧС России. Уточняется, что возгорание случилось во время проведения подготовительных ремонтных работ на одном из резервуаров, передает сегодня РИА "Новости".

Подчеркивается, что после пожара на объекте был слышен громкий хлопок. В общей сложности на месте ЧП в настоящий момент работают 17 единиц техники и 51 специалист.