Пять человек погибли в результате ДТП в Чечне на трассе Гехи-Валерик

Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Чечне. Авария произошла на трассе Гехи-Валерик в Урус-Мартановском районе Чеченской республики.

По данным ГИБДД, столкнулись два легковых автомобиля. Машины ВАЗ-21099 и "Тойота Камри" столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, в результате лобового столкновения машин четыре человека из "девятки" погибли на месте ДТП. Водитель иномарки от полученных травм умер в больнице.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства автокатастрофы.