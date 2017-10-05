Пять человек погибли в результате ДТП в Чечне на трассе Гехи-Валерик
5 октября 2017, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Чечне. Авария произошла на трассе Гехи-Валерик в Урус-Мартановском районе Чеченской республики.
По данным ГИБДД, столкнулись два легковых автомобиля. Машины ВАЗ-21099 и "Тойота Камри" столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, в результате лобового столкновения машин четыре человека из "девятки" погибли на месте ДТП. Водитель иномарки от полученных травм умер в больнице.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства автокатастрофы.