Электричка сбила девочку, перебегавшую пути в Санкт-Петербурге

Утром в четверг, 5 октября, электричка насмерть сбила девочку в Санкт-Петербурге.

Согласно последней информации, ученица старших классов перебегала железнодорожные пути неподалеку от улицы Савушкина. Опознать школьницу смогли ее одноклассники и сотрудники учебного заведения в Приморском районе города, передает издание "Известия".

Из-за трагедии руководство школы приняло решение отменить все праздничные мероприятия в честь Дня учителя и объявить траур. Вероятно, происшествие могло случиться в связи с неисправностью семафора. Уточняется также, что машинист электрички применил экстренное торможение.