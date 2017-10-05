Пожар вспыхнул на крыше одного из кафе в центре Москвы

В четверг, 5 октября, на крыше одного из кафе в центре Москвы вспыхнул пожар.

Согласно последней информации, в настоящий момент на месте возгорания активно работают пожарно-спасательные бригады. Как уточняет сегодня издание "Росбалт", пожар был зафиксирован в заведении, расположенном по адресу: Новослободская улица, дом № 16.

По некоторым данным, пламя охватило крышу кафе "Чайхона №1", однако эти сведения к настоящему моменту не являются подтвержденными.