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Презумпция виновности

5 октября 2017, 11:41 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Презумпция виновности
Фото: gorodskoitelegraf.ru

Адвокат подполковника из антикоррупционного подразделения областного полицейского главка, задержанного спецназом ФСБ при расследовании уголовного дела о вымогательстве взятки, сообщила «Аргументам недели. Урал» об отказе следователя в ознакомлении с ключевым доказательством обвинения: «Все отфильтровано ФСБ. Я опасаюсь подтасовки доказательств». В нашумевшем деле об аресте четырех оперативников Управления экономической безопасности появилась "тень" Виктора Контеева и новая версия громкого дела.

Карьерная предыстория

Все началось с того, что руководитель компании «Агростройкомплекс» Артур Петренко, ведущей разработку щебеночного карьера в Большом Седельниково, обратился к оперативникам УЭБ и ПК с заявлением о вымогательстве у него взятки в 200 тысяч рублей начальником отдела Росприроднадзора Антоном Лобановым за «общее покровительство».

Надо сказать, что после проведенной надзорным ведомством проверки ООО «Агростройкомплекс» получило штрафов в совокупности на 43 миллиона рублей за нарушение правил землепользования (добыча щебня ведется на земле сельхоз назначения) и границ землеотвода — ковши экскаваторов щебеночного карьера глубоко вгрызлись в смежный (и опять же сельскохозяйственный участок), освоение которого ведет принадлежащая УГМК ЗАО «Агрофирма «Патруши».

По версии Петренко, обратившегося с заявлением о вымогательстве к старшему оперуполномоченному УЭБ и ПК Алексею Ворлинскому, Антон Лобанов предложил коммерсанту закрыть глаза на нарушения и «оказать покровительство» за регулярное вознаграждение в двести тысяч рублей. В доказательство Петренко даже передал оперативникам аудиозапись своей беседы с Лобановым, чем и раскрутил маховик, в зубья которого угодили потом и сами оперативники.

Штрафной удар

Договорившись с Петренко о передаче взятки в одном из екатеринбургских кафе, Антон Лобанов был заснят видеокамерами в момент получения меченых денег, задержан полицейскими с поличным и доставлен в следственное управление. Но тут же следом ворвался спецназ свердловского УФСБ, задержавший уже самих полицейских. Поводом для этого стало поданное накануне Лобановым в ФСБ заявление о том, что его склоняют к получению злополучной взятки.

По версии близких к ГУ МВД источников «АН. Урал», посвященных в детали этой истории, коммерсанту действительно могли «простить» многомиллионные штрафы в обмен на сотрудничество, в результате которого спецназ УФСБ и задержал четырех оперативников УЭБ и ПК, работавших по его же (Петренко) заявлению о вымогательстве.

По другой версии, чиновника о полицейской операции мог кто-то предупредить. Ведь поданное заранее заявление в ФСБ, по сути, освободило его от ответственности.

28 июня следователь по особо важным делам второго управления СУ СК по Свердловской области Владимир Курбатов возбудил против оперативников МВД уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ о превышении полномочий, предусматривающей до 4 лет лишения свободы. В сентябре суд избрал задержанной группе в составе подполковника Николая Жукова, подполковника Александра Космана, майора Алексея Ворлинского и Евгения Кулика меру пресечения в виде домашнего ареста до конца текущего года.

Версия «зачистки»

По версии источников «АН. Урал», нашумевшее задержание борцов с коррупцией могло стать спланированной операцией областного управления ФСБ по «зачистке» УЭБ и ПК. Об этом же, в частности, говорится в обращении Общественного совета ветеранов МВД на имя президента РФ Владимира Путина, которого просят отправить в Екатеринбург «десант» из представителей Генпрокуратуры. Следственного комитета. МВД и ФСБ «для всестороннего анализа» произошедшего.

«Либо записи [аудиозаписи бесед Петренко и Лобанова о взятке] были изначально сфабрикованы под контролем сотрудников УФСБ с целью ввести в заблуждение оперативных сотрудников УЭБ и ПК и искусственно затем создать видимость провокации взятки, либо Лобанов А.Э. действительно намеревался получить требуемую им сумму, но в последний момент его кто-то осведомленный предупредил о том, что при получении взятки его задержит полиция, и «посоветовал» подать заявление в УФСБ, чтобы избежать ответственности», – говорится в тексте обращения.

Адвокат арестованного Алексея Ворлинского Полина Тамакулова подмечает, что в основу доказательной базы обвинения легли аудиозаписи разговоров оперативников УЭБ и ПК с Артуром Петренко, касающиеся планирования операции (сейчас они направлены на лингвистическую экспертизу), однако первоначальная запись беседы Лобанова и Петренко, где чиновник озвучил условия покровительства, во внимание следствием не принимается, утверждает юрист.

Редакция «АН. Урал», в свою очередь, воздержится от каких-либо оценочных суждений, оставив выводы следствию.

Избирательное обвинение

– Совершенно необоснованно, следователь отказывает защите в прослушивании аудиозаписей, которые он направил на экспертизу, в связи с чем меня возникают опасения, что доказательства обвинения могут быть подтасованы, – заявила «АН. Урал» Полина Тамакулова. – Право на защиту нарушается полностью: во-первых, следствие отказывает в проведении очных ставок арестованных полицейских с заявителями, во-вторых, не дает нам те самые записи ни прослушать, ни, хотя бы, прочитать. Соответственно, не понимая о чем эти записи, я не могу поставить дополнительные вопросы перед экспертизой. Но еще важно то, что лежащие в основе обвинения аудиозаписи «отфильтрованы» ФСБ и, к примеру, запись, сделанная во время передачи взятки, на лингвистическую экспертизу отправлена, а вот запись беседы Петренко и Лобанова о вымогательстве взятки, с которой все и началось – скрывается. И это при том, что в ней-то как раз могут содержаться сведения о реальном преступлении. Отсюда и опасения о подтасовке доказательств.

«След» Контеева

По версии близких к ГУ МВД источников, неоднозначная история объясняется либо попыткой ФСБ «зачистить» антикоррупционный блок полицейского главка, или попыткой вывести «из-под огня» некоторых своих сотрудников, попавших в разработку «конкурентов» из МВД.

– Это может быть связано с показаниями бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева (приговорен к 18 годам строгого режима, - прим. ред. ), давшего СУ СКР в мае показания на высокопоставленных сотрудников полицейского главка, в котором теперь ищут ОПГ по типу известного «дела Дениса Сугробова», – предполагает источник «АН. Урал», пожелавший остаться неизвестным.

Впрочем, повторимся, это всего лишь версия, которая может оказаться и не соответствующей действительности.

Со ссылкой на тайну следствия, Следственный комитет и ФСБ ситуацию не комментируют, свердловское ГУ МВД придерживается взвешенной позиции: «В случае если сведения о совершенном представителями УЭБ и ПК преступлении найдут свое подтверждение в ходе расследования и судебного разбирательства, подозреваемых уволят из органов внутренних дел», – заявил журналистам пресс-секретарь главка полковник Валерий Горелых.

Ну а пока адвокат арестованных пытается обжаловать отказ следователя в ознакомлении с доказательствами в суде и областной прокуратуре. Мы будем следить за развитием событий.

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Электричка сбила девочку, перебегавшую пути в Санкт-Петербурге

Электричка сбила девочку, перебегавшую пути в Санкт-Петербурге

Утром в четверг, 5 октября, электричка насмерть сбила девочку в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации, ученица старших классов перебегала железнодорожные пути неподалеку от улицы Савушкина.

//Общество

На одной из улиц в центре Москвы кардинально изменили схему движения

На одной из улиц в центре Москвы кардинально изменили схему движения

С четверга, 5 октября, на участке улицы Большая Якиманка изменена схема движения транспорта. Согласно последней информации, от Якиманской набережной до дома номер 14 введено двустороннее движение.

//Общество

Диана Шурыгина сегодня выйдет замуж за оператора Первого канала

Диана Шурыгина сегодня выйдет замуж за оператора Первого канала

Жертва изнасилования Диана Шурыгина прославилась на всю страну после серии программ «Пусть говорят» с ее участием. Ранее «Аргументы недели» писали, что Шурыгину проверили с помощью полиграфа.

//Шоу-бизнес

Алла Пугачева удивила фанатов своей изменившейся фигурой

Алла Пугачева удивила фанатов своей изменившейся фигурой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сразила поклонников наповал своей изменившейся фигурой. Накануне звезда появилась в одном из московских ресторанов на праздновании дня рождения своей подруги.

//Шоу-бизнес

Ассистент Литвиновой отказалась комментировать слухи о свадьбе актрисы

Ассистент Литвиновой отказалась комментировать слухи о свадьбе актрисы

Представитель Ренаты Литвиновой отказалась комментировать появившиеся в некоторых СМИ слухи о том, что актриса и режиссер зарегистрировала в Швеции однополый брак с рок-исполнительницей Земфирой.

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