У безработного жителя Москвы похитили две иномарки на сумму более 2 млн рублей
5 октября 2017, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
У безработного жителя Москвы злоумышленники похитили две иномарки.
Согласно последней информации полиции, преступники проникли в квартиру мужчины отжав окно на третьем этаже и забрали ключи и документы от двух автомобилей. Как уточняет сегодня "Росбалт", происшествие случилось по адресу: Нахимовский проспект, дом №61-4.
Злоумышленники скрылись с места преступления на угнанных автомобилях. Общий ущерб оценивается в 2 млн 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.