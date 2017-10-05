У безработного жителя Москвы похитили две иномарки на сумму более 2 млн рублей

У безработного жителя Москвы злоумышленники похитили две иномарки.

Согласно последней информации полиции, преступники проникли в квартиру мужчины отжав окно на третьем этаже и забрали ключи и документы от двух автомобилей. Как уточняет сегодня "Росбалт", происшествие случилось по адресу: Нахимовский проспект, дом №61-4.

Злоумышленники скрылись с места преступления на угнанных автомобилях. Общий ущерб оценивается в 2 млн 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.