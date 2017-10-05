Пассажир потерял сознание на рейсе из Москвы в Кишинев, самолет экстренно сел

На борту самолета Airbus, совершавшего рейс из Москвы в Кишинев внезапно потерял сознание пассажир.

Командир воздушного судна принял решение экстренно вернуться в столичный аэропорт Шереметьево. Согласно последней информации издания "Известия", которое ссылается на источник в авиадиспетчерских службах, 45-летний мужчина упал в обморок во время набора высоты.

В авиагавани пассажира уже ждали реаниматологи. В настоящий момент информации о состоянии заболевшего человека нет.