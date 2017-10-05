Под прицел телефонных террористов в Челябинске попали 162 объекта

Вчерашний день стал весьма суматошным для жителей Челябинска. Десятки тысяч человек попали под атаку телефонных террористов, из-за которых пришлось эвакуировать 162 здания. Среди них школы, вокзал, администрации города и области и другие госучреждения и общественные места.

Атака началась около 12 часов дня 4 октября. Как уточнил министр общественной безопасности Южного Урала Евгений Савченко, за день было зафиксировано 162 звонка. Под прицелом оказались челябинские школы, городская и областная администрация, районные управления соцзащиты, ЗАГСы и другие государственные учреждения.

По мнению Евгения Савченко, основная цель таких звонков – паника. Никаких подозрительных предметов во всех случаях найдено не было.