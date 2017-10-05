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Под прицел телефонных террористов в Челябинске попали 162 объекта

5 октября 2017, 09:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Под прицел телефонных террористов в Челябинске попали 162 объекта

Вчерашний день стал весьма суматошным для жителей Челябинска. Десятки тысяч человек попали под атаку телефонных террористов, из-за которых пришлось эвакуировать 162 здания. Среди них школы, вокзал, администрации города и области и другие госучреждения и общественные места.

Атака началась около 12 часов дня 4 октября. Как уточнил министр общественной безопасности Южного Урала Евгений Савченко, за день было зафиксировано 162 звонка. Под прицелом оказались челябинские школы, городская и областная администрация, районные управления соцзащиты, ЗАГСы и другие государственные учреждения.

По мнению Евгения Савченко, основная цель таких звонков – паника. Никаких подозрительных предметов во всех случаях найдено не было.

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СБУ подтвердила задержание в Киеве корреспондента НТВ

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Канадский парламент проголосовал за аналог «закона Магнитского»

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Появившееся в небе над Японией облако в виде змеи сняли на видео

Несколько дней назад в небе над японским городом Дзеэцу было замечено воронкообразное облако, напоминающее змею. Спустя некоторое время оно улетело далеко ввысь, почти полностью скрывшись из виду.

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Лучшим подростком мира стала уроженка Крыма

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Внимание, воздух!

Внимание, воздух!

Всё дело в воздухе. Почему отрыжка появляется у здорового человека, как правило, после еды? Дело в том, что, принимая пищу, мы непроизвольно заглатываем и некоторое количество воздуха. Ему надо выйти. Соответственно, начинают сокращаться мышцы желудка.

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По последним данным Международного валютного фонда (МВФ), увеличение средних температур на нашей планете даже на один градус очень негативно скажется на южных странах. Само собой, хуже всего придётся бедным государствам. А вот северные – наоборот, получат неожиданную прибыль за счёт роста ВВП.

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Едва ли не каждый день испытывают колики и дискомфорт неясного происхождения в животе около миллиарда человек на земле. Это и есть синдром раздражённого кишечника. Наш организм иногда просто не может переработать некоторые типы сахара. В частности, глюкозу и сорбит.

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Район станции метро Лондона оцеплен из-за угрозы взрыва

Район станции метро Лондона оцеплен из-за угрозы взрыва

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Царь-колбаса «Утолина» прибыла на ВДНХ

В день открытия выставки «Золотая осень» в Москве на ВДНХ практически всё внимание участников и гостей форума с раннего утра приковано к царь-колбасе «Утолина», которая представляет достижения крупнейшего агрохолдинга «Евродон»

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Не получить бы по губам!

Не получить бы по губам!

Проверьте содержание сахара в крови. Когда заеды долго не заживают, да к тому же сочетаются с сухостью губ – это является косвенным признаком диабета! А ещё иногда сухие губы – свидетельство ухудшения иммунной защиты, дисбактериоза кишечника.

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Нас ждёт новый сахарный рекорд

В этом году урожай сахарной свёклы покажет новый рекорд. И хотя уборка сладкого корнеплода ещё не закончена, об этом уже можно говорить смело. СОГЛАСНО данным Минсельхоза, в начале октября сахарная свёкла уже собрана с площади 570, 3 тыс. га – накопано 23, 9 млн тонн.

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