На Южном Урале собака откопала артиллерийский снаряд

В поселке Трубный Сосновского района Челябинской области 3 октября собака выкопала из земли во дворе частного дома артиллерийский снаряд.

Об опасной находке владелец дома сразу сообщил сотрудникам Росгвардии, которые оперативно прибыли на место происшествия. Территорию оцепили, людей эвакуировали.

Специалисты выяснили, что снаряд оказался учебным и не опасным для людей. Однако как он там появился, выяснят правоохранительные органы.